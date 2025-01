Emergenza maltempo in Irpinia: i carabinieri in campo per assistenza e sicurezza Da sabato pomeriggio, numerose richieste di intervento sono pervenute al numero di emergenza 112

Da sabato pomeriggio, numerose richieste di intervento sono pervenute al numero unico di emergenza “112” da parte di cittadini, in gran parte automobilisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forti venti, precipitazioni nevose e gelo. Grazie all’impegno congiunto dei Carabinieri delle Stazioni, dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie e dei reparti del Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino, è stata assicurata un’assistenza continua alla popolazione. I controlli alla circolazione stradale sono stati intensificati, in particolare per impedire la circolazione a chi, nonostante l’obbligo previsto dal Codice della Strada e dalle ordinanze comunali, si è messo in viaggio senza i necessari equipaggiamenti, come catene o pneumatici da neve.

Tali comportamenti hanno messo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada. Numerosi automobilisti in difficoltà sono stati soccorsi dai Carabinieri, che in alcuni casi hanno prestato aiuto pratico montando le catene da neve. Parallelamente, è stato organizzato un monitoraggio per individuare eventuali abitazioni isolate o persone in difficoltà, offrendo supporto a chi necessitava di aiuto.

Gli interventi dei militari dell’Arma, effettuati sia in Alta Irpinia che in altri comuni della provincia colpiti da intense nevicate, sono stati numerosi, ma fortunatamente senza registrare feriti. Anche in questa situazione di emergenza, i Carabinieri non hanno interrotto i normali servizi istituzionali e di prevenzione dei reati, garantendo la sicurezza sul territorio. In caso di nevicate, il Comando Provinciale di Avellino raccomanda di mettersi in viaggio solo in caso di necessità e di verificare di essere equipaggiati con catene o pneumatici da neve.