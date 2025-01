Furti non solo ad Ariano: notte movimentata anche a Flumeri La banda di malviventi è tornata prepotentemente a colpire

Due auto rubate e un furto consumato in un'abitazione. Dopo i due colpi avvenuti nella serata di ieri ad Ariano Irpino è stata la volta di Flumeri, non si sa se ad opera della stessa banda di malviventi. Su quanto accaduto la notte scorsa stanno indagando i carabinieri. Non è stata trovata invece la pistola d'ordinanza di un appartenente alle forze dell'ordine, finito anche in ospedale, che sarebbe caduta a terra durante una colluttazione e portata via dai ladri durante uno dei due furti avvenuti nelle villette prese di mira a Cardito. I ladri hanno agito in una con i proprietari al piano di sotto e nell'altra approfittando della loro momentanea assenza. Ma hanno avuto tutto il tempo per fare ciò che volevano e mettere a soqquadro i vari ambienti. Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri.