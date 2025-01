Atripalda, si è spento a Roma Pellegrino Capaldo: docente e banchiere Pellegrino si è spento all'età di 86anni nella Capitale dove viveva fin dagli anni '70

di Paola Iandolo

Si è spento a Roma, il banchiere irpino Pellegrino Capaldo. Docente fin dal 1970 alla Sapienza, era nato ad Atripalda nel 1939.

La storia

Pellegrino Capaldo, fratello di Gerardo, è stato uno degli irpini che hanno avuto ruoli di primo piano come economisti, banchieri, grand commis di Stato come Adolfo Tino, Gabriele Pescatore, Antonio Maccanico. Pellegrino nella sua brillante carriera si è occupato di programmazione e finanza aziendale, bilanci dello Stato e d'impresa e risanamento di imprese in crisi. Fu scelto dal Vaticano come uno dei probiviri nelle attività seguenti al caso Banco Ambrosiano-Ior.Ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui la presidenza della Cassa di Risparmio di Roma, portando a compimento l’acquisizione dall’Iri del pacchetto di controllo del Banco di Santo Spirito. Dal 1987 presidente della Cassa di Risparmio di Roma, fino alla fusione e alla nascita della Banca di Roma. Tra i suoi allievi Mario Draghi e sulle sue doti Pellegrino Capaldo, interrogato sul punto nel 2021 precisò: “Conosco personalmente il grande valore del presidente Draghi e sono assolutamente certo e convinto che farà bene. Credo sia una grande fortuna per il nostro Paese avere una guida così autorevole in questo momento complesso. Non ho dubbi che saprà gestire al meglio, grazie alle sue spiccate doti politiche".

La passione per la politica

Agì in politica accanto a Francesco Cossiga e fondò l'Udr Unione dei democratici per la Repubblica. Con la Fondazione Nuovo Millennio si è occupato di formazione politica. Forti i legami con l'irpinia, fratello di Gerardo Capaldo, già sindaco di Atripada alla famiglia fanno capo un'importante gruppo del settore logistica e commercio (Progress), oltre che nel settore della vitivinicoltura, Feudi di San Gregorio, gruppo imprenditoriale guidato dal figlio di Pellegrino Capaldo, Antonio.

Ai familiari le condoglianze del direttore e della redazione di Ottopagine.