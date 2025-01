Incendio Sperone: scattano i divieti e si raccomanda l'uso delle mascherine Sul posto presente anche l'Arpac per effettuare i rilievi e verificare la qualità dell'aria

di Paola Iandolo

In seguito all' incendio verificatosi in un opificio ubicato nella zona industriale di Sperone (località Santa) è stata adottata lìordinanza sindacale con la quale, al fine di tutelare la salute dei cittadini è stato disposto

– il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali;

– il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d’affezione;

– il divieto di utilizzo dei condizionatori d’aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi nella giornata odierna.

e l’invito per la cittadinanza in special modo i dimoranti e i residenti della predetta area

– a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi;

– a evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti;

– alla sospensione, compatibilmente con il sistema di produzione, delle attività lavorative nelle aree limitrofe del luogo dell’incendio;

– ad evitare il soggiorno all’aria aperta nell’area interessata dall’incendio, se non muniti di mascherine facciali filtranti.

– a titolo precauzionale si raccomanda l’uso delle mascherine nelle aree limitrofe.

Il sindaco Adolfo Alaia invita la cittadinanza a rispettare l'ordinanza ed ad assumere le dovute cautele. Sul posto del rogo presente anche l'Arpac per verificare la qualità dell'aria.