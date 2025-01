Contrasto alla criminalità: più controlli dei carabinieri in piazza Kennedy Qui sono stati fermati e verificati numerosi veicoli e persone in transito

Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli nel capoluogo irpino. L’operazione, condotta in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, ha avuto come obiettivi principali la prevenzione e la repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la lotta ai reati in genere.

La prima fase del servizio si è svolta a piedi nei giardini di piazza Kennedy, un’area spesso al centro dell’attenzione per situazioni di illegalità. Le pattuglie (sia in divisa che in borghese) del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino e della locale Stazione, supportate dalle squadre della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, hanno effettuato perlustrazioni capillari, controllando decine di persone, soprattutto giovani e stranieri. In tale contesto, sono state anche eseguite perquisizioni su soggetti che hanno destato sospetti, mirate a prevenire attività illecite legate alle sostanze stupefacenti.

Successivamente, l’operazione è proseguita con posti di controllo posizionati ai lati opposti della piazza. Qui sono stati fermati e verificati numerosi veicoli e persone in transito.

Contestualmente, sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici della zona per verificare il rispetto delle normative vigenti e garantire la sicurezza dei frequentatori.

L’impegno dei militari dell’Arma, volto a garantire decoro e sicurezza alle aree pubbliche del capoluogo, a prevenire i reati predatori e a contrastare fenomeni di spaccio e consumo di droga, proseguirà nei prossimi giorni con un monitoraggio costante, sia nelle ore diurne che notturne, assicurando la presenza incessante sul territorio a tutela della comunità.

Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta o comportamenti anomali: la sicurezza del territorio è un obiettivo comune, raggiungibile grazie alla sinergia tra Forze dell’Ordine e cittadini.