Avellino, il magistrato Fabrizio Ciccone segretario della Sottosezione dell'ANM

di Paola Iandolo

Il giudice Fabrizio Ciccone eletto all’unanimità (18 voti su 18 presenti) segretario della Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino. La decisione dell’assemblea dell’Anm, presieduta dal giudice Monica d’Agostino, che è stata chiamata ad indicare il nuovo segretario dopo il trasferimento a Napoli del magistrato Francesca Spella. Per il giudice Ciccone, attualmente Gip del Tribunale di Avellino, si tratta di un ritorno all’incarico che aveva già ricoperto negli anni scorsi. Del resto il suo impegno operativo nell’associazionismo era rimasto costante.

Per l’Anm si apre anche un anno importante, visto che già sabato in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario, proprio l’Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato delle proteste contro la recente riforma della Giustizia passata qualche giorno fa alla Camera dei Deputati.