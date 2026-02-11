Furto aggravato e porto abusivo di armi a Montoro: un arresto Manette dei carabinieri ai polsi di un 48enne

I carabinieri della stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.

Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3anni e 6 mesi è stato emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Avellino per i reati di “porto abusivo di armi” e “furto aggravato” ai danni di private abitazioni, chiese e ristoranti verificatisi a Montoro e Contrada qualche anno fa.

Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Avellino a disposizione dell'autorità giudiziaria.