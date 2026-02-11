Iandolo: "Spero di vedere presto i ragazzi delle giovanili in prima squadra" Intervista nel corso di "Stadio Giovani", appuntamento del mercoledì su OttoChannel - Canale 16

"Mister Molino con il suo staff sta facendo un buonissimo lavoro, sono convinto che parteciperà ai playoff per giocarsi l'accesso alla Primavera 1. Il settore giovanile necessità di una presidenza che ci crede e dalla giusta mentalità. E sta seguendo il percorso utile per una crescita generale": così l'ex allenatore della Primavera dell'Avellino, Antonio Iandolo, si è espresso nel corso di "Stadio Giovani", appuntamento del mercoledì pomeriggio (ore 14.15) su OttoChannel - Canale 16. "Ci sono difficoltà che vanno oltre le società e sono legate alle strutture e ai campi, determinanti per un progetto e un lavoro nel tempo. Vanno comunque ringraziate le amministrazioni comunali della provincia che mettono a disposizione gli impianti. Alle strutture e agli investimenti deve poi legarsi la mentalità. Ho avuto modo, proprio con Raffaele Biancolino, di aprire il progetto. Poi, per esigenze e scelte personali, ho deciso di uscire dallo staff e Raffaele con i ragazzi ha ottenuto un risultato molto importante, la promozione dalla Primavera 3 alla Primavera 2. Molino ha determinato continuità con ottimi risultati. È importante perché la Primavera è l'anticamera della prima squadra. Il prodotto deve essere formato e si guarda alla prima squadra con la speranza di garantire risorse. Non è facile, però lo scopo è quello. Gli under devono fare un lavoro di preparazione. Credo che il lavoro sotto età faccia la differenza. Occorre il giusto mix per le età e le categorie. Bisogna bilanciare con le fasce di età per un equilibrio complessivo".

"In prima squadra non ci sono ragazzi del settore giovanile"

"Con l'Avellino in Serie B si può migliorare e la proprietà deve crederci. Nella prima squadra ci sono under delle big, classe 2005 e 2006, ma non vedo nostri ragazzi. Nel contesto generale del calcio italiano si bada troppo poco alla tecnica e vince il risultato immediato. Non vedo più il lavoro sulla tecnica dei fondamentali. Non va dimenticato. - ha aggiunto Iandolo - In passato l'Avellino e la provincia hanno tirato fuori De Napoli, Pecchia, Parisi, Riccio, Voria, Franchini, Sullo e può tornare a ricreare quelle condizioni".