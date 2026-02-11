Avellino, arriva il Cardinale Pizzaballa: l'annuncio di Don Marcello Nella chiesa di Rione Valle

Venerdì 13 febbraio alle 16.30 ad Avellino arriva il Cardinale Pierbattista Pizzaballa. "Avremo la gioia di accogliere nella Chiesa di Valle il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, che passerà per un breve saluto alla nostra comunità, che, in questi mesi, si è prodigata per sostenere la popolazione di Gaza. Vi invito ad essere presenti per ringraziarlo del suo impegno per la popolazione palestinese e per assicurargli il sostegno della nostra preghiera". Annuncia Don Marcello Cannavale ai suoi fedeli. . Lo scorso mese di ottobre, don Marcello aveva organizzato tra i suoi fedeli una raccolta fondi a favore delle popolazioni di Gaza stremate dalla guerra. Una mano tesa di una parrocchia di periferia che non aveva lasciato in differente il cardinale, il cui nome era circolato con insistenza anche come possibile successore di Francesco al soglio pontificio. Pizzaballa aveva già ringraziato con una lettera. Ora la visita a sorpresa nel capoluogo irpino.