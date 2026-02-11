Atripalda, Si celebrano i primi venti anni di attività del Consorzio A5 L'incontro si terrà nella sala conferenza della biblioteca comunale Cassese

di Paola Iandolo

Lunedì 16 febbraio alle 9.30 convegno nella Biblioteca Comunale di Atripalda. Nel pomeriggio tavola rotonda dell’Associazione Adips con l’assessore regionale alle Politiche Sociali Morniroli: “Venti anni di impegno sul territorio – fanno sapere dal Consorzio A5 -, sempre al fianco delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il 15 febbraio 2006 nasceva il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 della Regione Campania, un importante esempio di gestione associata delle politiche sociali. La storia dei primi venti anni di attività del Consorzio, ma soprattutto i prossimi obiettivi e i nuovi progetti in cantiere, saranno al centro di un incontro in programma lunedì 16 febbraio alle 9:30 ad Atripalda, in piazza Sparavigna, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale Cassese”.

Carmine De Blasio, direttore Consorzio A5 Atripalda precisa che “L’obiettivo prioritario del Consorzio è stato sempre quello di promuovere un sistema di servizi sociali efficiente, integrato e vicino ai cittadini – precisa il direttore generale Carmine De Blasio – favorendo la coesione sociale e il benessere di tutte le comunità coinvolte. Nel corso del tempo i nostri servizi si sono evoluti, anche in linea con le nuove tecnologie e, da ultimo, con l’intelligenza artificiale, ma sempre nel rispetto della nostra mission, che ci guiderà anche nei prossimi anni”.

All’incontro interverranno anche gli ex presidenti del Consorzio, testimoni di un lavoro costante di programmazione, progettazione e realizzazione di iniziative condivise che ha contribuito a migliorare la qualità della vita di migliaia di cittadini, affrontando le sfide di un territorio complesso e ricco di diversità. “Celebriamo il raggiungimento di un traguardo molto importante, che ci spinge ad essere sempre più attenti al futuro – rilancia il presidente Vito Pelosi – e, in particolare, ai prossimi progetti da mettere in campo nel segno dell’inclusione sociale, della tutela delle persone più vulnerabili e della sostenibilità delle politiche sociali”.