Ariano. Difesa Grande-Camporeale, La Braca: "Ecco come sono andate le cose" "Ci è stato chiesto in forma collaborativa di ricevere il materiale per un intervento riparativo"

Strada Difesa Grande-Camporeale ad Ariano Irpino. "Nessuno ha mai preteso che fossero i cittadini ad effettuare la riparazione temporanea di questo tratto. Anzi ci è stato chiesto in forma collaborativa di ricevere un quantitativo di materiale per poi procedere all'intervento con propri mezzi. E ne sono testimoni ufficio tecnico e polizia rurale".

A chiarire la vicenda è l'assessore Toni La Braca all'indomani della nota a firma di un residente che aveva parlato di esecuzione dei lavori scaricata sui cittadini da parte dell'ente.

"Sono stato sul posto già quindici giorni fa con un'impresa che doveva effettuare l'intervento. Poi le avverse condizioni meteo, le piogge delle ultime ore e il rinvio. Da qui la forma di collaborazione dei residenti. Nessuno ha mai parlato di uno, due o tre camion di stabilizzato. Ma vi sembra mai possibile che il comune possa dire ai cittadini, riparatevi la strada da soli. Ben altra cosa è la collaborazione chiestaci espressamente dai residenti, per sistemare piccoli tratti più disagiati. Ed è un segnale positivo di sinergia questo.

Abbiamo trovato canali che non erano aperti ci siamo impegnati a garantire tutto il nostro apporto in attesa di un progetto più articolato che riguarda la sistemazione della strada di Pianerollo candidato ai fondi di svuluppo e coesione che erano stati tagliati alla regione Campania, non riusciamo sinceramente a capire il motivo della polemica del tutto strumentale".