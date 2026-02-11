LIVE | Avellino-Frosinone 0-2: raddoppio di Calò al 26' La sfida della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B

38' - Avellino confuso, Ghedjemis con il mancino: palla alta sopra la traversa.

33' - Ammonito Palmiero.

26' - Calò, raddoppio del Frosinone (0-2). Altra soluzione veloce per gli ospiti e ancora sul lato di Sgarbi, sul secondo palo, si crea il vantaggio utile. Tap-in del centrocampista dopo l'intervento ottimo di Daffara.

25' - Controllo in area e conclusione di Palumbo, respinge Palmisani.

16' - Kvernadze, Frosinone in vantaggio (0-1). Corsa sulla fascia e giocata veloce verso il secondo palo. Il georgiano accomoda per la rete ciociara al "Partenio-Lombardi".

12' - Buon avvio di gara per gli irpini. Ritmo alto, Frosinone che risponde su palla inattiva.

1' -Via al match.

0' - Sala nemmeno in panchina. Influenza per l'esterno sinistro dell'Avellino e niente sfida contro il Frosinone. Modulo 3-5-2 con Sgarbi sulla corsia destra al posto dello squalificato Missori. Cancellotti agirà sulla fascia sinistra. Torna Palmiero dal primo minuto con Palumbo e Besaggio nei ruoli di mezzala. Tutino compone il tandem con Biasci.

Il tabellino

Serie B

Ventiquattresima Giornata

Avellino-Frosinone 0-2

Marcatori: 16' pt Kvernadze, 26' pt Calò

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Sgarbi, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Tutino, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Pane, Sassi, Pandolfi, Patierno, Russo, D'Andrea, Armellino, Sounas, Le Borgne, Milani, Insigne

Frosinone (4-3-3): Palmisani; J. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze. All. Alvini. A disp. Lolic, Pisseri, Marchizza, Gelli, Raimondo, Grosso, Corrado, Ndow, Masciangelo, Fini, Fiori, Vergani

Arbitro: Arena

Ammoniti: Palmiero (A)

Assistenti: Scatragli e Fontemurato

Quarto ufficiale: Picardi

VAR e AVAR: Pezzuto e Cosso