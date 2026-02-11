LIVE | Avellino-Frosinone 0-2: raddoppio di Calò al 26'

La sfida Avellino-Frosinone
38' - Avellino confuso, Ghedjemis con il mancino: palla alta sopra la traversa.
33' - Ammonito Palmiero.
26' - Calò, raddoppio del Frosinone (0-2). Altra soluzione veloce per gli ospiti e ancora sul lato di Sgarbi, sul secondo palo, si crea il vantaggio utile. Tap-in del centrocampista dopo l'intervento ottimo di Daffara.
25' - Controllo in area e conclusione di Palumbo, respinge Palmisani.
16' - Kvernadze, Frosinone in vantaggio (0-1). Corsa sulla fascia e giocata veloce verso il secondo palo. Il georgiano accomoda per la rete ciociara al "Partenio-Lombardi".
12' - Buon avvio di gara per gli irpini. Ritmo alto, Frosinone che risponde su palla inattiva.
1' -Via al match.
0' - Sala nemmeno in panchina. Influenza per l'esterno sinistro dell'Avellino e niente sfida contro il Frosinone. Modulo 3-5-2 con Sgarbi sulla corsia destra al posto dello squalificato Missori. Cancellotti agirà sulla fascia sinistra. Torna Palmiero dal primo minuto con Palumbo e Besaggio nei ruoli di mezzala. Tutino compone il tandem con Biasci.
Il tabellino
Serie B
Ventiquattresima Giornata
Avellino-Frosinone 0-2
Marcatori: 16' pt Kvernadze, 26' pt Calò
Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Sgarbi, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Tutino, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Pane, Sassi, Pandolfi, Patierno, Russo, D'Andrea, Armellino, Sounas, Le Borgne, Milani, Insigne
Frosinone (4-3-3): Palmisani; J. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze. All. Alvini. A disp. Lolic, Pisseri, Marchizza, Gelli, Raimondo, Grosso, Corrado, Ndow, Masciangelo, Fini, Fiori, Vergani
Arbitro: Arena
Ammoniti: Palmiero (A)
Assistenti: Scatragli e Fontemurato
Quarto ufficiale: Picardi
VAR e AVAR: Pezzuto e Cosso