Grottaminarda, Tutto pronto per il torneo di "Scacchi di Carnevale" L'iniziativa si terrà domenica 15 febbraio alle ore 15.30 in via Flammia

di Paola Iandolo

Domenica 15 febbraio alle ore 15:30, presso l’Auditorium Comunale di via Francesco Flammia, si terrà il torneo amatoriale "Scacchi di Carnevale", organizzato dall’ASD circolo scacchistico di Montella con il patrocinio del Comune di Grottaminarda. L’iniziativa è rivolta a tutti, anche a chi non possiede la tessera della federazione scacchistica, ed è organizzata applicando i regolamenti FSI–FIDE in vigore.

«La collaborazione tra il Comune di Grottaminarda ed il Circolo di Montella sta andando avanti già da qualche anno – spiega l’Assessore allo Sport, Michele Spinapolice – stiamo cercando di portare, soprattutto tra i ragazzi, questo nobile gioco che sviluppa l’intelletto, favorisce la concentrazione, e fa "staccare la spina" da ogni dispositivo. Stiamo organizzando insieme tornei e corsi di scacchi anche per neofiti con una buona partecipazione dai comuni vicini. L’ASD Montella, inoltre, è impegnata in diversi progetti per i giovani, per esempio aderisce al programma Erasmus+ che punta a favorire gli scambi culturali tra giocatori, istruttori e volontari di tutta Europa. In questo caso l’invito è a trascorrere un Carnevale diverso qui a Grottaminarda, condividendo la passione per gli scacchi».

Per info 327 400 8828