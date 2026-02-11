Avellino Basket in cattedra: "Decisivo il rapporto con scuola e ragazzi" "Lo sport può essere un veicolo importante per trasferire i corretti valori ai giovani"

In mattinata l'Unicusano Avellino Basket, con i coach Salvatore Formato e Antonio Curcio e con Alessandro Grande, Lucas Fresno, Federico Mussini e Giacomo Dell’Agnello, è stata ospite del Liceo Scientifico Pasquale Stanislao Mancini. "Per noi è fondamentale rapportarci con le scuole e con i ragazzi, abbiamo intrapreso un progetto giovanile perché lo sport può essere un veicolo importante per trasferire i corretti valori ai ragazzi, come il lavoro, lealtà e sacrificio, che al mondo di oggi sono fondamentali": ha spiegato Formato a margine dell'incontro con gli studenti all'interno del progetto Scuola e Sport che punta a promuovere il dialogo tra il mondo scolastico e quello sportivo. Discorso a nome di tutta la squadra da parte di Grande e maglia ricordo con il logo della scuola donate dall'Avellino Basket. Grande entusiasmo da parte degli alunni con i ringraziamenti della dirigente scolastica Anna Gianfelice alla proprietà del club.