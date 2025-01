Avellino, allarme criminalità: fari puntati sulla pistola usata nei due agguati Indagini a tutto campo per individuare i responsabili dei due ferimenti avvenuti in 48 ore

di Paola Iandolo

Allarme criminalità, gli inquireinti sono a lavoro per comprendere se i due ferimenti - del 40enne E. P. avvenuto ieri sera mentre saliva in auto ad Atripalda e quello del 19enne L.V. mentre si recava dalla fidanzata a Rione Mazzini - sono collegati. Le indagini sono concetrate sui bossoli estratti dal corpo dei due feriti per comprendere se dietro i colpi vi sia la stessa mano che ha premuto il grilletto. Gli inquirenti vogliono stabilire se i bossoli rinvenuti nei due agguati, uno verificato domenica sera e l'altro ieri sera, sono della stessa tipologia. Qualora dovessero risultare dello stesso per gli inquireinti la situazione potrebbe essere ancora più chiara. Intanto si continuano ad acquisire immagini delle telecamere di videosorveglianza attive nei pressi dei due avvenimenti che hanno fatto piombare la città e l'hinterland nella paura. Intanto nessuno dei due uomini raggiunti dai colpi d'arma da fuoco è in pericolo di vita.