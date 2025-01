Incidente stradale nella notte ad Atripalda: un ferito in ospedale Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Avellino

Un'auto sbanda improvvisamente e finisce fuori strada in una scarpata. E' successo la notte scorsa ad Atripalda, in contrada Giacchi. A bordo della vettura un uomo di 32 anni del luogo, rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Avellino. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie. Per il recupero del veicolo è stato necessario l’intervento dell’autogru proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli. I carabinieri del nucleo radiomobile di Avellino hanno invece provveduto ad effettuare i rilievi.