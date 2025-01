Auto in fiamme nella notte a Mercogliano: i vigili del fuoco evitano il peggio E' successo in via Giacomo Matteotti

Un'auto avvolta dalle fiamme. E' successo la scorsa notte in via Giacomo Matteotti a Mercogliano in Irpinia. La vettura era in sosta e per cause in corso di accertamentI ha preso improvvisamente fuoco. Sul posto i vigili del fuoco dalla centrale operativa di Avellino. Le fiamme, che avevano avvolto il veicolo, sono state prontamente spente, evitando che causassero ulteriori danni. I carabinieri della stazione di Ospedaletto d'Alpinolo sul posto per le relative indagini. Si tratterebbe di un episodio di natura accidentale.