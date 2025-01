Avellino, avvio del processo telematico: l'App funziona a singhiozzo Come nei tribunali italiani anche ad Avellino c'è stata una falsa partenza del processo telematico

di Paola Iandolo

L'App del processo telematico presenta problemi in ben 87 uffici giudiziari tra cui figurano anche quelli di Avellino. Problemi non ancora superati e dunque arriva la nota della direzione generale per i sistemi informatici automatizzati approvata dal Csm che precisa: “Ben prima della nota della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati avevano provveduto ad accertare ed attestare i malfunzionamenti onde consentire che atti e documenti fossero redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, al fine di evitare la paralisi della relativa attività giudiziaria”.

Nel tribunale di Avellino

Il presidente del Tribunale di Avellino Roberto Melone aveva applicato la norma del “malfunzionamento del sistema informatico” per cui è scattata la possibilità di depositare gli atti ancora in maniera analogica. Dunque al momento si procede con il doppio binario: sia con i depositi analogici che digitali. Una vicenda su cui è stato investito anche il Plenum del Csm. Si legge nella delibera discussa al Plenum del Csm che “ad appena pochi giorni dall entrata in vigore delle modifiche, la preliminare e parziale verifica del complessivo impatto sugli uffici giudiziari della rimodulazione della transizione digitale nel settore giudiziario operata dal Ministero della giustizia consente di individuare effetti decisamente preoccupanti che erano peraltro stati ampiamenti previsti nella citata delibera dello scorso 11 dicembre 2024”.