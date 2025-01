Carcere di Bellizzi: provvedimenti disciplinari per gli agenti in servizio Agli agenti raggiunti dai provvedimenti disciplinari vengono contestate delle negligenze

di Paola Iandolo

Altri venti agenti in servizio nel carcere di Avellino rischiano provvedimenti disciplinari. Al momento hanno ricevuto il provvedimento di contestazione. Si vanno ad aggiungere ai venti già raggiunti dal medesimo atto nei giorni scori, per gli eventi critici registrati nei mesi scorsi: evasioni, violenze tra detenuti nonchè il violento pestaggio da parte di una decina di ristretti ai danni di un 25enne napoletano ridotto in fin di vita. Per questa vicenda è scattata un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Avellino. Indagate tredici persone.

Le contestazioni

Gli agenti finiti nel mirino sono accusati di negligenze nella loro attività di servizio. Sono quaranta in totale i provvedimenti disciplinari contestati dalla direzione generale del personale dell'amministrazione penitenziaria. Si tratta di un'inchiesta disciplinare avviata dal Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e dal Prap (Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria). Sotto la lente anche i permessi per malattie. Gli agenti sotto inchiesta rischiano la sospensione temporanea dal servizio per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi. Si attende la decisione della commissione disciplinare. Intanto gli agenti raggiunti dai provvedimenti hanno presentato documentazione a propria discolpa. Due poliziotti, invece, rischiano il licenziamento.