Avellino, movimento dei trattori: domani in piazza La manifestazione partirà da Campo Genova e arriverà a piazza Kennedy

di Paola Iandolo

Il movimento dei trattori torna a protestare in piazza. La mobilitazione ad Avellino si terrà domani martedì 28 gennaio alle ore 16. Il raduno inizierà a campo Genova e poi il corteo si snoderà fino a piazza Kennedy.

A spiegarne i motivi della nuova protesta Roberto Lauro, del comitato agricoltori Avellino e della Media Valle del Sabato: "L'agricoltura sta morendo per questo abbiamo deciso di scendere nuovamente in piazza. I costi di produzione - a causa del prezzo dell’energia arrivato alle stelle - sono notevolmente autmentati e non riusciamo a tenere aperte le nostre aziende. Vi è poi la concorrenza sleale dall’estero che non ci consente di far valutare i nostri prodotti, la mancanza di manodopera,. Queste alcune della problematiche che viviamo quotidianamente. Siamo in ginocchio e siamo costretti ad abbandonare le nostrre aziende”.

A queste condizioni: "un altro anno – dicono dal comitato agricoltori di Avellino e della media Valle del Sabato - non riusciremo a sostenerlo". Domani si terrà quest'ennesima manifestazione "per radunare quanti più agricoltori possibili in strada per sostenere le nostre idee. Serve una grande mobilitazione unitaria".