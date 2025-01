Fontanarosa, carabinieri a scuola: "Siate cittadini migliori" Ieri in occasione della Giornata della Memoria

Ieri, proprio in occasione della “Giornata della Memoria”, i Carabinieri della Stazione di Fontanarosa hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Luigi di Prisco.

“Il rispetto delle regole ed il rispetto del prossimo”: ancora una volta questi i temi al centro di un incontro durante il quale, con un linguaggio semplice, ma non per questo meno efficace, i militari hanno cercato di spiegare quanta importanza abbia discutere di legalità, specialmente in una ricorrenza tanto importante e sentita.

I ragazzi hanno ascoltato e chiesto, dando vita ad una dialettica incentrata sul come approcciarsi al tema delle “regole” ed a quello della “pacifica convivenza con l’altro”. Gli incontri con le scolaresche sono al centro del progetto di prossimità che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo attraverso tutte le sue articolazioni, nella consapevolezza che attraverso un dialogo costruttivo e simbiotico con i bambini e gli adolescenti si possano creare le basi per un futuro migliore.