E' ripartita la protesta dei trattori in Irpinia: presidio attivo a Flumeri La richiesta: "Stato di crisi delle aziende agricole e della pesca subito"

E' ripartita la protesta dei trattori nella aree interne con epicentro a Flumeri in Valle Ufita come nel resto d'Italia, contro la crisi delle aziende agricole dell’allevatore e della pesca.

Numerosi presidi in diverse regioni d'Italia: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Puglia Calabria e Sicilia. Ma a queste se ne aggiuneranno altre nelle prossime ore. A Flumeri la partenza sulle note di bella ciao.

Il movimento è sceso in campo con proposte e obiettivi unitari. In prima linea i sindaci del territorio che hanno risposto all'appello di Uniagri e Coapi. "Stato di crisi delle aziende agricole e della pesca subito. Un paese senza agricoltori, allevatori e pescatori, non è libero e non ha futuro".