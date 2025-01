Ariano: fiamme e fumo da uno dei bidoni dello scempio di fronte al cimitero Un'area diventata ingestibile ostacolata anche dalla presenza di molti randagi

Fiamme e fumo da uno dei bidoni dello scempio, nel piazzale di cimitero di Ariano Irpino, un'area che nel rispetto dei defunti non avrebbe mai dovuto ospitare rifiuti e oggi diventata, come se non bastasse un ricovero di randagi. Sono loro i padroni. E sarà stato anche questo forse uno dei motivi per allontanarli.

Nell'ultimo week end è successo di tutto. Bidoni stracolmi con gli stessi cani all'interno alla ricerca di cibo e rifiuti sparsi ovunque. Per chi abita nelle vicinanze è un disagio enorme. Non è stato facile ieri mattina per gli addetti al servizio raccolta dell'immondizia ripulire l'area, qui come del resto in altre piazzole della città.

Bidoni che come annunciato dall'assessore Toni La Braca a breve spariranno completamente per passare definitivamente al nuovo sistema delle ecoisole che si spera possano entrare a regime senza più ostacoli e resistenze. Se ciò non dovesse accadere sarà veramente un disastro lungo le strade. E questo va evitato assolutamente se non si vuole incorrere in un allarme igienico sanitario.