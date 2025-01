San Martino Valle Caudina, al via i lavori per due importanti opere Ad annunciarlo il sindaco Pasquale Pisano soddisfatto per la destinazione d'uso riservata al bene

di Paola Iandolo

Un Centro di socialità permanente verrà realizzato in Via Narvicuni a San Martino Valle Caudina, grazie a un finanziamento di 2.500.000 euro. Finanziamento teso alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Dunque parte l’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata da Pasquale Pisano, che in un post ha annunciato: “realizzeremo un edificio NZEB a consumo energetico zero che ospiterà:un centro antiviolenza per le donne, un asilo nido, un laboratorio di formazione per gli studenti dell’Istituto Agrario De Santis di Cervinara. Un progetto che migliorerà i servizi alla nostra comunità e darà nuova vita a un bene confiscato, trasformandolo in un simbolo di legalità e crescita sociale”.

Oltre a questo ci sarà anche la Sistemazione di Via Pisciariello Pezze: “Abbiamo avviato i lavori di riqualificazione di questa importante strada vicinale che attraversa un’area agricola caratterizzata da vigneti e uliveti. Un intervento essenziale per migliorare l’accessibilità e valorizzare le attività agricole locali.San Martino sta vivendo un anno di grandi trasformazioni: queste opere sono solo l’inizio di un percorso di sviluppo che cambierà il volto del nostro territorio”.