Ariano: ancora una volta cassonetto in fiamme di fronte al cimitero E' ciò che sta accadendo da alcuni giorni nell'indifferenza più totale

C'è qualcuno che si diverte da alcuni giorni ad incendiare i rifiuti per scacciare via i randagi dal piazzale del cimitero o semplicemente per noia. Al momento non è dato sapere.

E' successo due giorni fa, ieri sera e oggi pomeriggio. Mentre stiamo scrivendo uno dei bidoni fuma ancora.

Una situazione che sta creando non pochi disagi ai visitatori del luogo sacro e a chi risiede nelle vicinanze a causa degli sgradevoli del materiale bruciato. Viene chiesto a chi di competenze di posizionare una delle telecamere verso l'area in cui stanno avvenendo questi episodi, tra l'altro meta fissa di una decina e più di cani randagi.