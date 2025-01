Ariano, richiesta di archiviazione per i tre indagati per la morte di Gerardina Il decesso della donna è avvenuto per una presunta esposizione da fosfina nel 2023

di Paola Iandolo

Inchiesta sulla morte di Gerardina Corsano, avvenuta ad Ariano Irpino il 31 ottobre 2023. La procura di Benevento chiede l'archiviazione per i due titolari della pizzeria l'Oasi (dove Gerardina aveva cenato con il marito tre sere prima) e del medico del Pronto soccorso di Ariano Irpino dove Gerardina e il marito Angelo Meninno si recarono tre giorni prima del decesso per dei malesseri. Richiesta di archiviazione firmata dal pm Capitanio per L.T. e P.S. titolari della pizzeria finiti sotto inchiesta per una presunta intossicazione alimentare da botulino, poi esclusa dalle successive analisi. Richiesta di archiviazione anche per G.L. medico del pronto soccorso arianese che visitò i due coniugi.

La ricostruzione

La morte di Gerardina Corsano, la quarantaseienne deceduta il 31 ottobre 2023 all’ospedale di Ariano Irpino è stata causata con ogni probabilità da "fosfina". E' quanto è emerso dalla relazione medico legale. Nessuna un’intossicazione alimentare. L’evento morte potrebbe esser stato determinato dalla fosfina, una sostanza utilizzata principalmente per il controllo dei parassiti nelle aziende agricole. La morte della donna, avvenuta intorno alle 14.24 del 31 ottobre 2023 - dopo diversi accessi al pronto soccorso di Ariano Irpino insieme al marito Angelo Meninno che avvertì sintomi più blandi - per i consulenti tecnici "non è stata determinata da patologie acute, tantomeno da patologie croniche a carico degli organi indagati in grado di determinare o favorire l’evento fatale, ma il dato autoptico e istopatologico, corroborati dagli elementi di natura circostanziali, consentono di ricondurre con elevata compatibilità l’evento letale ad una possibile esposizione ed intossicazione da fosfina".