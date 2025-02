Intossicazione da cloro nella piscina: bambini ricoverati in ospedale Attivatata immediatamente la macchina dei soccorsi

Alcuni bambini per cause in corso di accertamento, sono rimasti intossicati dall'inalazione e ingestione di cloro fuoriuscito da una bombola all'interno di una piscina.

E' successo a Mirabella Eclano in provincia di Avellino. Due sono stati valutati tempestivamente dall'equipe di turno del pronto soccorso Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino e immediatamente ricoverati in pediatria. Accusavano tosse e sintomi respiratori. Altri invece smistati nei vari ospedali.

Ha appreso da noi al telefono la notizia il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero, il quale si è subito attivato per capire cosa realmente è accaduto ed avere un quadro preciso della situazione.

I due bimbi ricoverati ad Ariano, stando alle prime informazioni raccolte, stanno bene. A scopo precauzionale il medico di turno del pronto soccorso Matteo De Luca ha prontamente allertato anche il centro antiveleni dell'ospedale Cardarelli di Napoli.