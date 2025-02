Avellino: divisione Anticrimine in città: a gennaio raffica di provvedimenti Il questo di Avellino ha adottato il piano nell'ambito della prevenzione ai fenomeni di criminalità

Nel mese di gennaio 2025, il Questore della provincia di Avellino ha adottato: nell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori, 18 provvedimenti di avviso orale e 17 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio, nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, per furti in abitazione e ricettazione di auto;

nell’ambito delle strategie di contrasto alla violenza contro le donne, 10 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art 3 del d.l. 93/2013 di iniziativa del Questore (violenza domestica).

Sempre al fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere, l’A.G. competente, su proposta del Questore di Avellino, ha adottato 2 provvedimenti di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S., di cui uno con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, nei confronti di due persone, rispettivamente denunciate e condannate per reati riconducibili alla Legge nr. 69/2019.

Allo scopo di prevenire condotte antigiuridiche ed antisociali nei luoghi a maggiore concentrazione di persone, quali quelli ove si svolgono manifestazioni sportive, tali da creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati adottati provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di persone condannate per reati tali da creare pericolo per la sicurezza pubblica (c.d. D.A.Spo fuori contesto):

2 persone condannate per incendio, estorsione, danneggiamento e rapina;

1 persona condannata per detenzione illegale di arma clandestina con distintivi abrasi.

Allo scopo di infrenare i fenomeni di violenza nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive è stato adottato 1 provvedimento di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello, per la durata di anni uno, nei confronti di un giovane resosi responsabile di accensione di materiale pericoloso (petardi) in occasione della trasferta fuori casa (Benevento) dell’Avellino calcio.

Allo scopo di contrastare i fenomeni di violenza e spaccio di stupefacenti nei locali pubblici e nei pressi di essi, sono stati adottati provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici ai sensi: dell’art. 13 del D. L. nr. 113/2018 nei confronti di in giovane gambiano tratto in arresto da personale di questa squadra mobile per spaccio di stupefacenti. Nel merito, nei pressi di un locale pubblico del capoluogo, veniva trovato in possesso di nr. 38 pezzi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”;

dell’art. 13 bis del D. L. nr. 113/2018 nei confronti di un giovane italiano denunciato per minaccia e lesioni personali in concorso. Nel merito, in prossimità di Piazza Libertà, per futili motivi, minacciava e poi colpiva con calci e con uno strumento atto ad offendere una persona che nella circostanza riportava lesioni e lividi sul corpo guaribili in giorni dieci.

Allo scopo di contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare, sono state eseguite le seguenti espulsioni: n. 6 espulsioni ai sensi dell’art. 13 c. 2 del T.U.I. – con invito a lasciare il T.N. entro il termine di 7 giorni n. 4 espulsioni ai sensi dell’art. 13 c. 2 del T.U.I. – con accompagnamento ai C.P.R..

Sono stati effettuati i seguenti controlli amministrativi:

22 controlli presso strutture ricettive – 2 controlli presso Istituti di Investigazione – 1 controllo presso una gioielleria – 1 controllo presso un deposito di fuochi d’artificio.