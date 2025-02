San Martino, scompare mentre fa trekking: ritrovato 52enne di Airola Dopo ore di ricerche è stato ritrovato in una zona montuosa di Piano di Lauro

di Paola Iandolo

Dopo ore di preoccupazione e ricerche, è stato ritrovato il 52enne di Airola,di cui si erano perse le tracce nelle zona montana del Parco, a San Martino Valle Caudina.

L’uomo, che stava facendo trekking nella località Mafariello, era scomparso da ieri sera, quando se ne erano perse le tracce. Da allora, erano in corso ricerche incessanti conclusesi con un felice epilogo. L'uomo aveva effettuato l'ultima telefonata ieri sera, mentre si trovava accanto ad un burrone. Poi il silenzio. Il telefonino si era scaricato. Ma in tarda mattina è stato ritrovato in una zona particolarmente impervia di Piano di Lauro.