Cervinara, accusato di occupazione abusiva di un alloggio popolare: assolto La difesa ha provato che l'uomo finito a processo, era in possesso dell'immobile legittimamente

di Paola Iandolo

Assolto dall’accusa di occupazione abusiva di un alloggio popolare. Il Tribunale di Avellino in composizione monocratica - nella persona del giudice Sonia Matarazzo - alla pubblica udienza tenutasi nella mattinata di ieri ha assolto un uomo, residente a Cervinara. L’imputato, a seguito di accertamenti condotti dalla polizia locale nel dicembre 2022, era accusato di stare occupando senza alcun titolo da oltre un decennio un alloggio di edilizia popolare di proprietà dell’ACER e per tale motivo era stato tratto a giudizio.

Rischiava una condanna alla reclusione oltre ad una sanzione pecuniaria.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il difensore avvocato Michele Florimo, tuttavia, è riuscito a provare che l’imputato era stato immesso legittimamente nel possesso dell’immobile, in ragione del vincolo di filiazione che lo legava al legittimo assegnatario e si era limitato a continuare ad abitarlo quando l’assegnatario lo ha lasciato. Pertanto, non essendovi stata alcuna arbitraria invasione, il difensore ha sostenuto che la condotta contestata all’imputato fosse penalmente irrilevante e ha dunque chiesto e ottenuto per il proprio assistito l’assoluzione perché il fatto non sussiste.