Secondo tribunale in provincia di Avellino: Franza scrive al ministro Nordio Richiesta condivisa da tutti i sindaci dell'area vasta, Ufita, Calore, Miiscano e Cervaro

Resta aperta la partita del secondo tribunale in Irpinia dopo la soppressione del palazzo di giustizia arianese avvenuta nel settembre del 2013. Il sindaco Enrico Franza, ha scritto una lettera al ministro della giustizia Carlo Nordio, in condivisione con tutti i colleghi sindaci dei comuni dell'area vasta dell'Ufita, Calore, Miscano e Cervaro, di cui il primo cittadino arianese è presidente, per sollecitare con forza l'istituzione di un secondo tribunale in quest'area strategica della provincia di Avellino.

Ecco il documento sottoscritto dai sindaci, che espone in dettaglio le motivazioni di questa richiesta. "Siamo fiduciosi che lei possa prendere in considerazione questa proposta. La ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per ulteriori approfondimenti".

Il documento dei sindaci dei comuni dell'Area Vasta dell'UfIta, del Calore, del Miscano e del Cervaro

Premesso che la riforma della geografia giudiziaria, attuata nel 2012, ha determinato la soppressione dei Tribunali di Ariano Irpino e di Sant'Angelo Dei Lombardi, comportando notevoli disagi per i cittadini, con un significativo allungamento dei tempi della giustizia e un incremento della distanza per l'accesso ai servizi giudiziari, soprattutto per i residenti nelle aree più periferiche della provincia, i sottoscritti, 28 sindaci Irpini dei Comuni dell'Area Vasta dell'Ufita, del Calore, del Miscano e del Cervaro, riuniti in assemblea, esprimono la loro ferma volontà di richiedere al Ministero della Giustizia l'istituzione del Secondo Tribunale della provincia di Avellino nella Valle dell'Ufita.

La Valle Ufita rappresenta una posizione baricentrica rispetto alle coordinate di sviluppo socio-economico dell'Irpinia.

Questo territorio, difatti, già interessato dalla costruenda Lioni-Grottaminarda, arteria viaria di collegamento di rilevanza strategica nazionale, è destinataria delle due più importanti infrastrutture del Sud Italia: la Stazione Hirpinia, che si colloca come punto nevralgico per il trasporto e la mobilità, e la piattaforma logistica, che favorisce l'interscambio e lo sviluppo commerciale.

L'istituzione di un secondo tribunale nella Provincia di Avellino, pertanto, rappresenterebbe un passo fondamentale non solo per garantire giustizia e legalità in un contesto in rapida evoluzione, ma contribuirebbe, unitamente alle due infrastrutture dianzi citate, a consolidare la nostra area come polo di sviluppo e innovazione.

Pertanto, i sottoscritti chiedono al governo nazionale di considerare questa richiesta con l'auspicio che possa essere valutata positivamente. In attesa di un riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.