Lacedonia, colto da malore muore durante l'inaugurazione del nido comunale La tragedia di Michele Di Geronimo. Era presente tra i relatori, inutili i soccorsi

Tragedia a Lacedonia in provincia di Avellino dove, ieri mattina, durante l’inaugurazione dell’asilo nido comunale nel rione Bianchi, l’ingegnere Michele Di Geronimo, presente come relatore, è stato improvvisamente colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.E' morto così il noto professionista, presente all'evento per illustrare il progetto della nuova struttura. Mentre Di Geronimo stava parlando, si è accasciato improvvisamente sotto gli occhi attoniti dei presenti.

Immediata la reazione del pubblico e degli organizzatori, che hanno allertato i soccorsi. Un’ambulanza è giunta rapidamente sul posto, trasportando l’ingegnere d’urgenza al Pronto Soccorso. Inutili i tentativi di rianimazione.