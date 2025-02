Incendi nelle aziende agricole in Alta Irpinia: sindaci in prefettura Il commento del sindaco Miele: l'Irpinia non è un'isola felice

Allarme incendi per il racket nelle aziende agricole dell’Alta Irpinia, in Prefettura ieri si è tenuta una riunione speciale per fare il punto del caso roghi tra Andretta, Bisaccia e Morra de Sanctis tra il 9 e 11 febbraio scorsi. Soddisfatto il sindaco di Andretta commenta:

"Insieme al sindaco di Bisaccia Marcello Arminio ed a quello di Morra de Sanctis, Fiorella Caputo, ho partecipato, in Prefettura al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la questione incendi di fienili agricoli in Alta Irpinia, convocato da sua Eccellenza il Prefetto Rossana Riflesso che ringrazio di cuore.

Un grazie affettuoso anche a tutte le Forze dell' Ordine che, nonostante la loro presenza già importante e puntuale, hanno garantito un sempre maggiore impegno per la sicurezza del nostro territorio.

Alla fine di una bella e proficua discussione si è stabilito che comunque una stretta sinergia tra Istituzioni, Forze dell' Ordine e cittadini è fondamentale per garantire una maggiore sicurezza e tranquillità ad un territorio che purtroppo già da tempo non è più un' isola felice."