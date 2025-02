Furti a San Mango, il sindaco ringrazia i carabinieri per l'arresto "Eventi del genere rendono evidente l’importanza della collaborazione con le forze dell'ordine"

Il sindaco di San Mango sul Calore, Teodoro Boccuzzi, in seguito alle indagini che hanno portato all'arresto di un soggetto ritenuto responsabile di un furto in appartamento, dichiara: "Desidero esprimere, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, il più sentito apprezzamento e ringraziamento ai carabinieri della Stazione di Paternopoli e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella coinvolti nell'eccezionale lavoro che ha portato all’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere di un 29enne, a seguito di un furto perpetrato in un’abitazione di San Mango, insieme ad altri quattro complici, di cui uno armato.

Ringrazio, inoltre, i cittadini che con grande senso civico hanno collaborato con l’Arma per conseguire tale risultato. Eventi del genere rendono evidente l’importanza della stretta e sinergica collaborazione che deve sussistere tra le Forze dell'Ordine, i cittadini e l’Amministrazione per contrastare la criminalità e l'illegalità".