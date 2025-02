Cane cade nella vasca del mulino abbandonato: salvato dai vigili del fuoco Il caso a Salza Irpina

Salvataggio di un cane a Salza Irpina: intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino. I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 18:00 circa, di sabato 22 Febbraio sono intervenuti a Salza Irpina, in Via Manfra, per il salvataggio di un cane di razza setter finito in una vasca di raccolta delle acque in un'area abbandonata destinata ad un vecchio mulino. Il cane, dopo essersi avventurato in un cunicolo che si intersecava con una cunetta ai margini della strada, è stato trovato intrappolato nella vasca in una zona impervia e ricoperta di vegetazione.

I pompieri, giunti sul posto, hanno avviato le operazioni di soccorso, localizzando l'animale e iniziando le manovre di recupero con l'ausilio di tecniche SAF (Speleo, Alpino, Fluviale) data la difficoltà dell'area. Dopo un attento e delicato intervento, il cane è stato messo in sicurezza e restituito al suo padrone, che lo attendeva con ansia.