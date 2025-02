Tabacchi nuovamente nel mirino dei malviventi: colpo in centro a Bonito Indagini in corso da parte dei carabinieri

Tabacchi nuovamente nel mirino dei malviventi. Furto di sigarette ed altra refurtiva varia all'interno di una rivendita situata al centro del paese. E' accaduto a Bonito in Irpinia. La scoperta è stata fatta solo in mattinata. I ladri hanno agito indisturbati in piena notte. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Una serata quella di ieri particolarmente movimentata in Valle Ufita a partire da Ariano Irpino, dove fino a tarda notte è stata data la caccia alla banda entrata in azione in due diverse abitazioni, situate non molto distante tra loro in località Bagnara e Foresta. Indagini sono in corso parte di polizia e carabinieri.