Sperone, operaio muore per infarto in un cantiere edile Il quarantenne deceduto mentre operava sull'escavatore è originario di Avella

di Paola Iandolo

Una tragedia ha scosso la comunità di Sperone con la morte di un operaio quarantenne, originario di Avella, che ha perso la vita per un infarto mentre lavorava in un cantiere edile. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il tentativo di salvargli la vita è stato vano. Antonio Crivelli era impegnato nella realizzazione di una condotta fognaria in un cantiere edile a Sperone. Improvvisamente un infarto fulminante mentre operava su un escavatore.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’improvviso malore.