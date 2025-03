Pietrastornina, il sindaco Rizzo: "Non siamo nella morsa dei ladri" "La sicurezza pubblica è una priorità per questa amministrazione, non risultano furti i paese"

"L’amministrazione comunale di Pietrastornina, nella persona del sindaco Amato Rizzo e della giunta comunale, intende smentire con fermezza le notizie recentemente diffuse da un articolo in cui si sostiene che il nostro comune sarebbe nella morsa dei ladri. Tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento, in quanto, allo stato attuale, non risultano denunce per furto o episodi criminosi di rilievo nel territorio comunale.

Vogliamo rassicurare tutti i cittadini - si legge nella nota diffusa dal primo cittadino - che la sicurezza pubblica è una priorità per questa amministrazione. Manteniamo un costante dialogo con le forze dell’ordine, in particolare con la locale stazione dei Cùcarabinieri, guidata dal maresciallo Ciro Annichiarico, che ringraziamo per l’impegno e la presenza costante sul territorio.

Grazie alla loro attività e al monitoraggio continuo, possiamo garantire che non vi è alcuna emergenza legata alla criminalità a Pietrastornina.

Pur ribadendo che non vi sono elementi concreti che giustifichino allarmismi, invitiamo comunque la

cittadinanza a mantenere un atteggiamento di attenzione e collaborazione, segnalando eventuali

situazioni sospette alle autorità competenti.

Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti affinché non si diffondano notizie infondate che potrebbero generare ingiustificata preoccupazione. L’amministrazione continuerà a vigilare con il massimo impegno affinché Pietrastornina resti un luogo sicuro e sereno per tutti".