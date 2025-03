Emergenza furti: scarsa presenza di cittadini all'incontro con le istituzioni Diffusi i dati relativi al primo bimestre 2025 relativi al territorio di Ariano Irpino

"Non voglio assolutamente minimizzare o sottovalutare la problematica furti, anzi ribadisco da parte mia la massima attenzione al fenomeno ma il dato attuale ci restituisce una significativa diminuzione dei reati".

Ad affermarlo ad Ariano Irpino è stato il prefetto di Avellino Rossana Riflesso che nel tour itinerante dell'osservatorio sullo stato della provincia di Avellino, ha incontrato i sindaci del territorio, forze politiche, sociali, sindacali, chiesa e cittadini questi ultimi in un numero scarso rispetto alle aspettative e alla grande attenzione al fenomeno, manifestata più a livello mediatico che in maniera concreta, nel corso di un incontro pubblico quale quello organizzato nell'audutorium comunale. La presenza massiccia che tutti si aspettavano non c'è stata, fatta eccezione di piccoli gruppi di abitanti di alcune contrade del tricolle. C'è anche da dire che in molti lavorano e non hanno avuto per questo motivo la possibilità di prendere parte ad un incontro pomeridiano.

"La scarsa presenza - affermano alcuni abitanti dalle contrade maggiormente coinvolte dagli ultimi furti - è legata al fatto che siamo stanchi. Ciò che manca è una maggiore presenza di uomini e mezzi sul territorio ma duratura nel tempo".

Dal gruppo watsapp stop ai ladri: "Perché dobbiamo solo difenderci chiudendoci nelle nostre case con le paure, ormai i furti da noi subiti hanno come pure le auto ritrovate nella maggior parte nel salernitano e province sono fin troppo chiari. Perché le ricerche non si concentrano alla fonte, quindi da dove partono queste persone. Invece subiamo in silenzio! E il giorno dopo, l'angoscia delle violenze subite! Forse questo dovrebbe far riflettere perché le persone non aderiscono in massa, c'è paura pure a mettersi in mostra!"

A fare gli onori di casa il sindaco Enrico Franza insieme al vescovo Sergio Melillo il quale nel suo intervento ha elogiato il grande impegno della Caritas nelle aree interne, al fianco delle persone che vivono in difficoltà in un territorio alle prese con il dramma dello spopolamento e elogiato il prefetto per la lodevole iniziativa.

Dalla questura di Avellino il dato relativo al primo bimestre 2025 nel territorio di Ariano Irpino: "Ad Ariano Irpino, soltanto nel bimestre del 2025 si sono verificati cinque furti, di cui uno in abitazione, zero ciclomotori e motoveicoli, furti autovetture due. Rapine zero. L'andamento della criminalità concentrata sui furti nelle annualità precedenti: 2022 furti totale 21, 128 nel 2023 e 125 nel 2024.

Nel corso dell'incontro il prefetto ha rivolto un appello ai cittadini a denunciare i furti subiti al fine di agevolare l'attività investigativa. Elogiato anche il lavoro sinergico delle procure di Avellino e Benevento con le quali la prefettura è in stretto contatto giornaliero al fine di garantire la sicurezza sul territorio. Un tour dell'osservatorio che toccherà anche gli altri comuni della provincia di Avellino.

Prima di giungere ad Ariano Irpino, il prefetto è stato ospite della comunità di Montaguto guidata dal sindaco Marcello Zecchino.