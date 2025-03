Avellino: attenti all'incrocio a rischio sulla variante, sos degli automobilisti Sulla rampa che porta a San Tommaso e a Bellizzi "pirati" e scarsa segnaletica sono un pericolo

Da qualche giorno gli automobilisti avellinesi ci segnalano l'alto rischio che ogni giorno si registra sulla variante. Succede in particolare in direzione Mercogliano lungo la deviazione che porta a San Tommaso e a Bellizzi Irpino ma che spesso e volentieri viene utilizzata dai "pirati" della strada - o "furbetti" se preferite - che piombano sulla statale per Salerno senza rispettare il segnale di precedenza per poi tornare a immettersi nuovamente a velocità sostenuta sulla variante. Uno stratagemma utilizzato il più delle volte per superare qualche fila o un veicolo più lento. Un comportamento però del tutto irresponsabile che rischia di causare conseguenze molto gravi. Tra l'altro i residenti della zona e chi solitamente transita lungo quel tratto della variante ci evidenzia che la segnaletica è del tutto carente. Insomma sulla rampa di accesso della variante che porta a San Tommaso e a Bellizzi "furbetti" (o "pirati") e scarsa segnaletica sono un pericolo: si intervenga prima che succeda qualcosa di grave come ci ricorda la foto del nostro repertorio...