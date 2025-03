Avellino, tragedia in via Capozzi: muore 69enne Ieri nel tardo pomeriggio l'uomo è stato trovato senza vita

Malore fulminante, muore 69enne ad Avellino. La tragedia è avvenuta ieri in via Capozzi. La scoperta, avvenuta nel pomeriggio, ha suscitato dolore e sconcerto tra i residenti della zona.

Intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi

Subito dopo l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Avellino e i soccorsi del 118. Nonostante l'intervento tempestivo, purtroppo, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il corpo senza vita è stato trovato in circostanze che, al momento, sembrano essere riconducibili a un malore improvviso.