Allarme furti a Forino: cittadini esasperati, chiedono più vigilanza Ieri sera due furti e altri tre tentativi, l'appello dei residenti

Non si arresta l'ondata di furti che sta colpendo l'intero territorio irpino. Ieri sera, a Forino, le bande di ladri hanno fatto razzia in due abitazionltri e altri tre tentativi sono stati segnalati dai cittadini ormai esasperati. Negli ultimi mesi, il numero di furti nelle abitazioni ha subito un preoccupante incremento, generando timori e insicurezza tra i cittadini. Zone un tempo considerate sicure sono ora teatro di episodi sempre più frequenti, spingendo molte persone a prendere misure di sicurezza aggiuntive. I cittadini chiedono di accelerare i lavori della video sorveglianza. Vivono nel terrore specialmente le case più isolate.

Le forze dell'ordine stanno cercando di contrastare il fenomeno con un aumento dei pattugliamenti nelle zone più colpite e con campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza. Tuttavia, molti cittadini ritengono che le misure adottate non siano ancora sufficienti e chiedono una presenza più capillare delle forze dell'ordine sul territorio.

Conclusione L'aumento dei furti rappresenta un problema serio che incide sulla qualità della vita e sul senso di sicurezza delle persone. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per arginare il fenomeno e restituire serenità alle comunità. Investire in tecnologie di sicurezza e rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sono passi essenziali per garantire maggiore protezione e prevenire ulteriori episodi criminosi.