Atripalda, raid incendiario al consigliere Mazzariello: attenzionato un 39enne I militari stanno incrociando i dati con le immagini della videosorveglianza attive in zona

di Paola Iandolo

Raid incendiario al consigliere provinciale di Atripalda Franco Mazzariello: sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti la posizione di un 39enne. Ad agire potrebbe essere stato il giovane, residente ad Aiello del Sabato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti danneggiamenti di auto e di esercizi pubblici avvenuti nei giorni scorsi.

Gli inquirenti stanno valutando la sua posizione. Ad insospettire gli inquireinti il suo atteggiamento: il 39enne non si è fermato all'alt ed è fuggito a bordo di un'auto rubata. Rintracciato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di due proiettili calibro 7.65, due passamontagna e una tanica in plastica contenente liquido infiammabile. L'uomo non è riuscito a giustificare il regolare possesso del materiale che è stato sequestrato. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

Non ci sarebbero elementi al momento che possano collegarlo all'incendio dell'auto di Mazzariello, ma si stanno incrociando i dati anche con le immagini della videosorveglianza prontamente acquisite dai carabinieri.