Manocalzati, Incidente sulla Variante: furgone contro il guardarail Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi

di Paola Iandolo

Un furgone è finito contro il guardrail e ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata. L'ennesimo incidente è avvenuto lungo la Variante Ss7bis in direzione Avellino, nei pressi del distributore Esso nel territorio del comune di Manocalzati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino e i Carabinieri. i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Notevoli le ripercussioni sul traffico. Contusioni lievi per il conducente del mezzo.