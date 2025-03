Monteforte, incidente sulla Nazionale: scontro tra 2 auto, vigili sul posto Ieri sera all'altezza di Alvanella sulla Nazionale

Incidente stradale ieri sera a Monteforte Irpino, nella zona di Alvanella. A scontrarsi sono state due auto lungo la Nazionale causando il blocco della circolazione. Sul luogo dell'incidente sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e la Polizia per gestire la situazione e prestare aiuto ai coinvolti. Le persone ferite sono state soccorse, mentre le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la zona, consentendo i soccorsi ed effettuando i rilievi del caso. Disagi per la circolazione si sono registrati lungo la trafficata arteria, che collega Torrette di Mercogliano con il comune di Monteforte Irpino.