Guardia dei Lombardi, accusato di omicidio stradale: condannato a 9 anni Disposta la revoca della patente e la confisca della sostanza stupefacente sequestrata

di Paola Iandolo

Il Tribunale di Avellino ha condannato Luigi Desiderio, 38enne napoletano, per omicidio stradale e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver causato un incidente mortale a nove anni di reclusione. Inoltre, il giudice monocratico del tribunale di Avellino ha disposto la revoca della patente di guida, la confisca della sostanza stupefacente sequestrata e il dissequestro dei beni in giudiziale custodia con restituzione all’avente diritto.

La ricostruzione

Il tragico episodio risale al 12 luglio 2020, quando Luigi Desiderio, condannato in primo grado, alla guida della sua vettura in stato di alterazione psicofisica, provocò un incidente a Guardia dei Lombardi. Perse la vita J. C. e rimase ferita R.M. L due donne viaggiavano in auto con Luigi Desiderio. Nel procedimento, i familiari della vittima e un'altra persona coinvolta nel sinistro mortale si sono costituite parti civili, rappresentate dagli avvocati Francesco Cioppa del foro di Santa Maria Capua Vetere e Alfonso Laudonia del foro di Avellino. Il tribunale ha inoltre condannato l’imputato, in solido con la compagnia assicurativa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di duemila euro per le spese legali, oltre oneri fiscali.