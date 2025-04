Vento forte: crolla copertura in lamiera a Torrioni: anziano in codice rosso E a Villanova del Battista, un albero travolge un'auto

Pomeriggio di paura a causa del forte vento in molti comuni dell'Irpinia, dove non si contano gli interventi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

A Torrioni, una copertura in lamiera, di fattura artigianale è crollata travolgendo un 86enne del luogo. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Montefusco. E' successo nei pressi di un'abitazione privata.

Il malcapitato è stato trasportato all'ospedale Moscati di Avellino in codice rosso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, sottoposta a sequestro penale dai militari.

Analogo episodio a Villanova del Battista, dove un albero, ha travolto un'autovettura, fortunatamente senza provocare feriti e disagi alla circolazione stradale.

E' successo in via fontana cocuzza. Sul posto i carabinieri della stazione di Grottaminarda e i vigili del fuoco.