Avellino, neonato morto dopo il parto: disposta l'autopsia, sette indagati In giornata il conferimento incarico per poter eseguire l'autopsia sul corpo del neonato

E' nato all'ospedale Moscati il 15 aprile, ma a distanza di 24 ore dalla sua venuta al mondo, il piccolo è morto. Il neonato subito dopo esser stato dato alla luce - con parto naturale - nel presidio ospedaliero di Contrada Amoretta di Avellino, è stato intubato. Ma a distanza di 24 ore, purtroppo è subentrata la morte. Con il decesso del piccolo i genitori hanno presentato la denuncia. La salma è stata sequestrata in attesa degli accertamenti irripetibili per stabilire le cause del decesso ed eventuali resposabilità da attribuire ai 6 medici del nosocomio avellinese ed un'ostetrica presente al momento della nascita.

Gli accertamenti irripetibili

In giornata il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta aperta sul decesso del neonato, conferirà l'incarico a quattro medici legali per svolgere l'autopsia e far luce sulle cause della morte. Gli avvocati nominati per la difesa degli indagati sono Fabio Tulimiero, Fabrizio Rondino, Alberico Galluccio, Attilio Soriano e Valerio Freda.