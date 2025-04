Avellino, rimosso per sicurezza il mega striscione per festeggiare la serie B Era stato posizionato sabato sera dopo la promozione dell'Us Avellino in serie B

di Paola Iandolo

Il mega striscione installato tra due palazzi ubicati in Via Luigi Amabile nella notte per celebrare la serie B conquistata dall’Us Avellino è stato rimosso per motivi di sicurezza con l’ausilio dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia per consentire le operazioni di rimozione. Il traffico veicolare è stato momentaneamente bloccato durante le operazioni.

Le richieste di rimozione

A segnare il pericolo i residenti e alcuni passanti che preoccupati per la lor incolumità e per le dimensioni dello striscione, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ovviamente non sono mancate le polemiche tra i tanti sostenutori della squadra che avrebbero voluto tenere lo striscione ancora per molto tempo.