Salvò tre dispersi sul Partenio: premiato il vigile del fuoco irpino De Ciuceis Riconoscimento a Napoli al capo squadra esperto

Nella solenne cornice dell’aula del consiglio regionale della Campania, si è tenuta la cerimonia commemorativa del 42° anniversario dell’uccisione dell’assessore regionale Raffaele Delcogliano e del suo autista Aldo Iermano, tragicamente vittime del terrorismo politico il 27 aprile 1982.

Durante l’evento, organizzato ai sensi della legge regionale n. 18/2022, il consiglio regionale ha conferito riconoscimenti a 12 uomini dello Stato che si sono distinti per coraggio, dedizione e spirito di servizio, in rappresentanza delle forze dell’ordine e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tra i premiati, il capo squadra esperto Massimiliano De Ciuceis, in forza al comando dei vigili del fuoco di Avellino, per il suo intervento risolutivo avvenuto nell’agosto 2024 nel comune di Pietrastornina, dove ha guidato con successo un'operazione di soccorso in favore di un padre e dei suoi due figli, dispersi durante un'escursione in montagna nei pressi del rifugio alpino “Toppo del Monaco”.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse e la complessità del territorio, il Cse De Ciuceis ha dimostrato grande competenza, leadership e spirito motivazionale, coordinando con efficacia la squadra del comando vigili del fuoco sede centrale e riuscendo a trarre in salvo i tre escursionisti.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino esprime orgoglio e gratitudine per il prestigioso riconoscimento conferito al Cse De Ciuceis, testimone dell’alto livello di preparazione, senso del dovere e dedizione al servizio che contraddistinguono il personale del corpo.